PS quer aferir se interesses da RAM foram salvaguardados no acordo entre GR e Campo de Golf

Na sequência da reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, realizada esta quinta-feira, para deliberar sobre a Audição Parlamentar proposta pelo PS à secretária regional do Ambiente (entretanto chumbada pela maioria social-democrata) o Grupo Parlamentar do PS comprometeu-se a tomar diligências para clarificar a situação de incumprimento, por parte do Governo Regional, da obrigação contratual em assegurar o caudal da água ao Campo de Golf do Santo da Serra.

Desde modo, o PS irá “solicitar, por escrito, o contrato entre o Governo Regional e o Campo de Golf do Santo da Serra que obriga o executivo madeirense a disponibilizar um caudal de água necessário a assegurar o normal funcionamento do campo de golfe”, bem como “todos os dados técnicos que serviram de suporte para o Governo Regional pagar 1.641.000 euros” e, ainda, “todos os elementos que levaram o Governo a optar por um acordo extrajudicial”.

Os socialistas pretendem com isto aferir “se os interesses da RAM foram de facto salvaguardados” e recordam “a Região foi lesada em 1.641.000 euros e, até ao momento, a opinião pública desconhece se foram feitas todas as diligências necessárias, uma vez que os problemas da Lagoa do Santo da Serra persistem e já estão identificados há décadas”.

“São necessários todos os esclarecimentos, uma vez que estamos a falar de dinheiros públicos”, conclui o PS.