PS pede intervenção da Região e República para resolver viagens da Binter

O grupo parlamentar do PS considera ser urgente que a companhia aérea Binter, responsável pela ligação entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, esclareça oficialmente quando é que retomará esta operação de ligação inter-ilhas. Miguel Brito pede a intervenção do Governo Regional e do Governo da República “numa acção de diálogo com a companhia aérea como forma de chegar a um acordo que favoreça as duas partes, e que garanta a ligação a aérea entre ilhas o mais rápido que for possível”.

“ Os procedimentos da companhia carecem de explicações, tendo em conta o estipulado no contrato de concessão da linha aérea”, considera.

“A dupla insularidade que afecta o Porto Santo, que terá impacto sobretudo nos próximos meses, pode ser ainda mais prejudicada sem uma retoma das ligações, uma vez que a ilha vive de uma economia sazonal, e é necessário estimular o turismo interno, ainda mais crítico esta época de verão”, afirma o deputado Miguel Brito.