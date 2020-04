“A batalha contra a covid-19 ainda não foi vencida, mas, pouco a pouco, caminhamos juntos, enquanto sociedade, nessa tão desejada superação e retoma à normalidade. Dessa forma, o Grupo Parlamentar do PS-Madeira defende a retoma faseada e em segurança da actividade económica na Região Autónoma da Madeira, conforme anunciada pelo Governo Regional”.

A afirmação é de Paulo Cafôfo, que reage assim às medidas de retoma da economia anunciadas pelo Governo Regional.

“Os dados que nos são publicamente transmitidos, relativamente à saúde pública, indiciam uma avaliação positiva: número baixo de pessoas infectadas, nenhuma morte e um Sistema Regional de Saúde que não foi sobrecarregado”, sublinha o socialista, alertando no entanto que “é preciso ter em mente que o fim do estado de emergência, não significa o desaparecimento do vírus”.

“O risco continuará a existir, mas devemos e podemos reduzi-lo ao máximo. Por essa razão o retomar da economia tem de ser regrado e progressivo, com confiança e em segurança. E, numa segunda fase, a reabertura de toda a actividade económica, caso a evolução da pandemia o permita”, sustenta.

Concretamente sobre as medidas anunciadas pelo executivo madeirense, Cafôfo considera que, “são importantes para o futuro da Região, desde que o seu funcionamento seja seguido segundo as recomendações das autoridades de saúde, garantido assim o bem-estar e segurança de toda a população”.

Refere que “há ainda a necessidade de esclarecer a população quanto às medidas de segurança adicionais a ser implementadas nos transportes públicos, bem como o aumento do número de carreiras, uma vez que a reabertura dos estabelecimentos de comercio e serviços levará, consequentemente, a um maior fluxo de passageiros em circulação”.

No seu entender a retoma da normalidade exige uma “responsabilidade repartida”.

Por um lado do Governo Regional, “definindo regras para os diversos sectores de actividade económica, e monitorizando através de uma testagem alargada aos grupos de risco e pessoas mais expostas no contacto público” (que o PS defende que deverá passar por uma estratégia “testar, diagnosticar, detectar, isolar e tratar”).

Por outro lado, realça “a responsabilidade das pessoas e das empresas, seja através do uso de máscaras e no respeito do distanciamento social, bem como na higienização de espaços públicos”.