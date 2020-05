PS-M reivindica reabertura dos serviços de urgências no Norte da Madeira

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS-Madeira) promoveu, esta manhã, em frente ao Centro de Saúde de Santana, uma conferência de imprensa que visou reivindicar a abertura dos serviços de urgências da zona Norte da ilha.

“A nossa presença aqui, em frente ao Centro de Saúde de Santana, tem como objectivo reivindicar a abertura deste serviço de urgência, bem como a retoma de todos os serviços de urgências nos diferentes centros de saúde da costa Norte”, disse a deputada socialista Tânia Freitas, porta-voz do grupo.

“No início desta pandemia foi necessário tomar medidas drásticas no combate desta crise sanitária, no entanto, e visto que estamos em período de desconfinamento, com a retoma de diversas actividades económicas, inclusive com a reabertura das escolas, exigimos que seja aberto os serviços de saúde e cuidados de saúde para a nossa população”, continuou.

A parlamentar lembrou, assim que, neste momento, toda a costa Norte da ilha da Madeira encontra-se sem serviço de urgência, facto que “a população não compreende”, nesta fase, em que “já nos encontramos em desconfinamento”.

Tânia Freita sublinhou ainda que “existe, inclusivamente, um grande receio destes serviços não voltarem a reabrir”.

“Por este motivo, o Grupo Parlamentar do PS-Madeira, dentro dos seus poderes, entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, bem como directamente ao senhor secretário regional da Saúde, vários documentos com o objectivo de reabrir os serviços de urgência e a retoma do normal funcionamento dos cuidados de saúde da zona Norte”, concluiu.