O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira reuniu-se, esta tarde, com a Associação dos Bombeiros Voluntários da Calheta para conhecer a forma como a corporação está preparada em termos de meios humanos e materiais para esta fase em que está em vigor o Plano Operacional Contra Incêndios Florestais (POCIF).

A deputada Sofia Canha, que se fez acompanhar por Olga Fernandes e Carlos Coelho, constatou o facto de, este ano, o documento relativo ao POCIF não ser de domínio público e de, portanto, “haver determinadas informações que são inacessíveis e confidenciais”. Por isso, esta reunião com os bombeiros da Calheta teve em vista “saber se têm todas as condições desejáveis para que a corporação exerça aquela que é a sua função principal, que é a protecção da floresta contra incêndios”.

A parlamentar socialista explicou que o intuito desta iniciativa é também “fazer um acompanhamento e estabelecer um canal de comunicação, levando as preocupações dos bombeiros às instituições, seja à Câmara Municipal, ao Governo Regional e, se necessário, até à República, de modo a munir as corporações para que possam exercer as suas funções da melhor forma”.

O PS pretende ainda questionar o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, que será ouvido brevemente em audição parlamentar, sobre o porquê de os dados referentes ao POCIF não serem públicos.