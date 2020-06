PS Funchal destaca trabalho da frente mar na preparação da época balnear

Paulo Bruno Ferreira, acompanhado dos membros do PS Funchal, visitou neste sábado a Praia Formosa, no âmbito da iniciativa da concelhia ‘Pelo Funchal’. Na oportunidade constataram algumas das medidas implementadas pela empresa municipal Frente Mar Funchal (FFM) na preparação da época balnear e assinalaram a reabertura do túnel entre a Doca do Cavacas e a Praia Formosa.

Depois de percorrer a maior praia de acesso livre do concelho, o presidente da concelhia classificou de “irrepreensível” o trabalho que a Frente Mar tem feito durante a quarentena, “mantendo em situação de prontidão as praias e os complexos balneares”.

Paulo Bruno Ferreira realçou também “o profissionalismo e o esforço que a empresa municipal desenvolveu em todas as praias”. “Aqui, na Praia Formosa, verificamos com agrado o reforço da vigilância com um novo posto de vigia, do equipamento dos postos de socorro, a vedação dos duches, os trabalhos de reordenamento do calhau que permitiram a reabertura do túnel e colocação de passadiço e o cuidado com as rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida”, sustentou.

No âmbito das medidas de prevenção ao contágio da covid-19, destacou o facto da FMF “definiu dois períodos de funcionamento dos complexos balneares, para que haja a rotação de utentes e ações de limpeza e higienização, os espaços foram reorganizados de forma a permitir o distanciamento social e foi definido um limite de ocupação máxima de cada complexo balnear”.

“Além disso, foram instaladas barreiras físicas nas bilheteiras, encerradas áreas críticas como espaços infantis e balneários, e colocadas na entrada das praias máquinas dispersoras de máscaras, álcool gel e luvas”.

Salientou ainda o reforço dos recursos humanos afectos à área de vigilância e limpeza, sendo que “agora nadadores salvadores e socorristas estão munidos de equipamentos de protecção individual certificada e têm recebido formação contínua sobre as novas normas de acção na abordagem à vítima em contexto de pandemia”, constatou.

“Estas medidas demonstram o excelente trabalho da Câmara Municipal do Funchal e da Frente Mar e que, apesar dos condicionamentos desta crise de saúde pública, a época balnear vai decorrer com toda a normalidade e em segurança”, concluiu o presidente da concelhia.