PS Funchal destaca obras de pavimentação na estrada do Curral dos Romeiros

A concelhia do Funchal do Partido Socialista visitou a estrada do Curral dos Romeiros que liga a freguesia de Santa Maria Maior à freguesia do Monte, no âmbito da iniciativa ‘Pelo Funchal’. Durante a visita os membros do PS Funchal puderam constatar os trabalhos de intervenção na pavimentação da estrada do Curral dos Romeiros, um investimento por parte da Câmara Municipal do Funchal, que tem vindo a assegurar os trabalhos de requalificação e a investir nas zonas altas do Funchal.

Inicialmente apenas a área que compreendia o Largo do Miranda e as proximidades do estaleiro da Somague tinha sido alvo de intervenções, mas a Autarquia estendeu os trabalhos de pavimentação até à zona do Hotel Choupana Hills, uma obra que abrangeu cerca de 600 metros.

Paulo Bruno Ferreira, Presidente da Concelhia do Funchal do Partido Socialista, aproveitou a ocasião para referir que “a Câmara Municipal do Funchal, através dos seus recursos, sempre tentou oferecer uma melhor qualidade de vida a todos os funchalenses, e exemplo disso é esta obra de repavimentação integral, aqui na estrada do Curral dos Romeiros, onde foram melhoradas as acessibilidades e garantida a segurança de todos. Esta estrada é utilizada por muitas pessoas, principalmente moradores, que há muito tempo invocavam por uma intervenção como esta. Estas obras de pavimentação são a prova do bom trabalho da Autarquia, que auscultou as necessidades de todos aqueles que utilizam esta rede viária”, acrescentou Paulo Bruno Ferreira.

O presidente do PS-Funchal lembrou ainda que “os investimentos feitos pela Câmara Municipal do Funchal não se cingiram apenas à pavimentação da estrada do Curral dos Romeiros. Nesta zona, foi também reabilitado o Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo, o percurso pedonal que liga o sítio do Curral dos Romeiros e o Largo das Babosas, um investimento de 400 mil euros”.

“A Autarquia avançou também com a criação da Estação de Tratamento de Águas Residuais, uma outra reivindicação da população local, que não tinha ligação à rede pública de saneamento básico. Além disso, a população agora encontra-se muito mais preparada para fazer frente a situações de catástrofe, depois de ter sido instalado o Núcleo de Proteção Civil na antiga escola do Curral dos Romeiros”, concluiu Paulo Bruno Ferreira.