PS defende reforço de ligações entre a Madeira e os Açores

O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República Carlos Pereira defende um plano de promoção e o reforço das ligações aéreas entre as regiões autónomas da Madeira e dos Açores como forma de relançar a actividade turística.

O parlamentar entende que os governos das duas regiões devem tirar partido da actual situação destes territórios no que se refere à recuperação da pandemia e devem dar passos em frente de modo a retomarem o turismo. “A Madeira tem dois casos activos de Covid-19, os Açores têm zero”, salienta, vincando que ambas as regiões precisam de dinamizar a sua economia através do turismo.

“A Madeira precisa de relançar este sector que representa quase 30% da riqueza e os Açores ambicionam retomar o crescimento que a actividade turística estava a proporcionar”, refere Carlos Pereira, acrescentando que existe uma companhia aérea que depende de uma das regiões que precisa de descolar e milhares de pessoas, num universo de 500 mil habitantes, à procura de soluções alternativas para passarem férias.

“Haverá mercado tão perto e tão fácil de preparar do que este? De que esperam as autoridades para montar os protocolos e dinamizar o encontro de expectativas e relançar o negócio?”, questiona o deputado socialista, rematando que não deve haver tempo a perder.