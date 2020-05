PS defende manutenção do subsídio de mobilidade para o Porto Santo entre Julho e Setembro

Miguel Brito, do PS, apresentou, na ALM, um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a manutenção do subsídio de mobilidade para os residentes na Madeira, nas viagens ao Porto Santo, nos meses de Julho, Agosto e Setembro.

Presentemente estes três meses de Verão estão fora do período de apoio para as viagens, mas o deputado socialista considera que, face à crise provocada pela pandemia, o subsídio que tem por objectivo promover a ida de madeirenses ao Porto Santo seja pago durante todo o ano.

Carlos Rodrigues, do PSD, considera a proposta pertinente e motivo de discussão. O parlamentar social-democrata lembra que o Governo Regional já está a ponderar esta medida, entre outras de apoio específico para o Porto Santo.

A adopção das medidas só dependerá da evolução da pandemia e dos riscos de contágio, embora o Porto Santo não tenha nenhum caso positivo activo.

As medidas de incentivo também dependem da abertura, ou não, da praia e do sector do turismo.

Também teriam de ser tidas em conta as condições da operação marítima, com provável redução da capacidade do navio.

Carlos Rodrigues estima que esta medida possa ter um custo de 1,5 milhões de euros e deverá fazer parte de um orçamento rectificativo.