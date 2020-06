PS apresenta voto de pesar pelo falecimento de Cristiano de Freitas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira (PS-Madeira) apresentou, hoje, dia 24 de Junho, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pela voz do deputado Paulo Cafôfo um voto de pesar pelo falecimento de Cristiano de Freitas, director-geral do Turismo de Portugal e antigo cabeça de lista do Partido Socialista às eleições autárquicas de 1976 no Funchal.

Numa nota dirigida à imprensa, os socialistas recordam o seu percurso.

Cristiano António Silva Barros de Freitas, nascido no Funchal, faleceu no passado dia 20 de Junho. Formado em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, com uma pós-graduação em Gestão na Escola Superior de Saúde Pública de Rennes-França, foi administrador geral do Hospital de Santa Maria no início dos anos 70. Foi nomeado Director-Geral do Turismo de Portugal no pós-25 de Abril de 1974, “desempenhando um papel relevante no desenvolvimento do sector turístico nacional e madeirense na época”, destaca o PS.

Foi cabeça de lista do Partido Socialista às eleições autárquicas de 1976 no Funchal, com uma candidatura que elegeu três vereadores, e “muito honra a história política do partido na Região”, sublinha a mesma nota.

“Apesar de ter desenvolvido a sua actividade profissional sobretudo em Lisboa, sempre defendeu os interesses da Madeira nos diversos organismos por onde passou, tendo sido notório ao longo da sua vida o seu carácter solidário, e dedicação a grandes causas humanitárias e sociais”, acrescenta.

Assim, “enaltecendo todo o seu contributo cívico e profissional”, o Grupo Parlamentar do PS-Madeira apresenta um voto de pesar pelo falecimento de Cristiano António Silva Barros de Freitas, endereçando ainda à família e amigos “as mais sentidas condolências”.