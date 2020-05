A Câmara Municipal do Funchal (CMF) através do Balcão do Investidor, vai dar continuidade aos ‘webinars’ (seminários online) desenvolvidos em parceria com a consultora nacional Deloitte, ao longo do mês de Maio, com o objectivo de reforçar a sua acção de apoio ao tecido empresarial do concelho.

O primeiro seminário decorreu esta manhã, sob o tema ‘A Crise como Oportunidade de Mudança: Dicas e Instrumentos de Apoio’ e contou com cerca de 60 empresários.

“A excepcionalidade do momento que vivemos, decorrente dos efeitos da pandemia covid-19, obriga a que a autarquia esteja muito presente no desenvolvimento de medidas dirigidas aos sectores económicos que apresentam maior fragilidade, como é o caso do comércio, da restauração e do turismo, apoiando activamente os empresários durante esta crise, com o propósito de dinamizar a economia”, sublinha o presidente da CMF.

Na próxima semana, decorrem mais dois webinars: na quarta-feira, dia 20 Maio, o título será ‘Comércio Local – Desafios Impostos pela covid-19”, e a respectiva inscrição pode ser feita aqui.

No dia 22 Maio, sexta-feira, será apresentado, por sua vez, o seminário ‘Restauração – Desafios Impostos pela covi-19’, no qual pode inscrever-se aqui.

“Com a retoma das actividades económicas, é fundamental que a actuação dos empresários seja consciente e, acima de tudo, informada, pelo que o conhecimento e experiência destes consultores nacionais poderão representar uma importante mais-valia na sua tomada de decisões. A CMF programou, desta forma, quatro sessões online durante este mês, onde serão mostradas técnicas e dicas para lidar com a adversidade, e apresentadas tendências e exemplos de boas práticas que poderão inspirar e orientar os empresários locais”, reforça Miguel Silva Gouveia.

Todas as sessões terão início às 11 horas e duração estimada de uma hora. O formato será webinar, através da plataforma Zoom, sujeita a inscrição prévia nos formulários disponíveis nos canais da CMF, onde se encontram, de resto, todas as iniciativas municipais de apoio às empresas. Após a inscrição, será enviado o link de acesso ao webinar.

As dúvidas relativas a esta iniciativa deverão ser encaminhadas para [email protected], esclarece uma nota da autarquia.