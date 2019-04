Profissionais e enófilos holandeses vêm aprofundar conhecimentos sobre Vinho Madeira

A Madeira acolhe, até ao próximo dia 6 de Abril, um grupo de 15 profissionais e entusiastas do vinho, oriundos da Holanda, que se deslocam à Região, com o intuito de aprofundar os seus conhecimentos sobre o Vinho Madeira.

Estes profissionais fazem parte da Escola Vínica holandesa ‘Wijnstudio’, que lecciona vários cursos vínicos, incluindo o ‘Wine & Spirit Education Trust – WSET’, sendo que os elementos presentes nesta viagem, têm todos no mínimo o grau 3 deste mundialmente reconhecido curso vínico.

Neste âmbito, o IVBAM, IP – RAM, em parceria com as empresas do sector, preparou, um roteiro que inclui um Masterclass sobre Vinho Madeira, visita à Adega de São Vicente, visita às vinhas e um circuito pelas empresas produtoras e exportadoras de Vinho Madeira, onde poderão degustar os vinhos das várias empresas e as suas instalações, proporcionando, assim, um maior conhecimento sobre este produto, único no Mundo.

A realização desta acção é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.