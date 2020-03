Profissionais da segurança privada pedem equipamentos de protecção individual

Os profissionais da segurança privada receberam, por parte do Departamento da Segurança Privada da Polícia de Segurança Pública, um pedido de colaboração, nomeadamente para ajuda na medição da temperatura nos aeroportos. Um pedido que está a gerar alguma confusão, sobretudo quando muitos daqueles profissionais têm, neste momento, os filhos em casa, por força do encerramento das escolas, e ainda têm de cumprir com escalas de serviço.

“As medidas preventivas pontual e excepcionalmente adoptadas em matéria de saúde pública nos locais onde se verifique a prestação de serviços de segurança privada deverão ser acauteladas e garantidas pelo pessoal de segurança privada, quando tal procedimento lhes seja solicitado”, diz o comunicado da Direcção Nacional da PSP.

Paulo Brito dá voz aos seus colegas pedindo mais informação sobre esta solicitação e pedindo também que lhes sejam facultados equipamentos de protecção individual. “Como salvaguarda da nossa própria saúde e dos nossos familiares, exijam os equipamentos de protecção individual (EPI), sem estes equipamentos podemos rejeitar as funções para que fomos solicitados, lembrem-se que a nossa segurança está em primeiro lugar para garantirmos a segurança dos outros!”

Não está em causa a não colaboração, sublinha o profissional de segurança privada, mas sim que sejam respeitados os direitos destes profissionais.