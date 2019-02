Professores de Erasmus em formação na Madeira

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre está a dinamizar um projecto ao abrigo do Programa Erasmus + intitulado ‘Social Challenges for Schools Today’, em parceria com outros cinco países (Lituânia, Bélgica, Hungria, Espanha e França).

Esta manhã teve lugar, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, uma acção de formação de curta duração dinamizada pela embaixadora ‘eTwinning’ da RAM, Rosa Luísa Gaspar, acerca das funcionalidades desta ferramenta, actualizada no final de 2018.

O ‘eTwinning’ é a comunidade de escolas da Europa, ou seja, uma plataforma para que os profissionais da educação (educadores de infância, professores, directores, bibliotecários) que trabalham em escolas dos países europeus envolvidos, possam comunicar, colaborar, desenvolver projectos e partilhar.

Os professores participantes puderam então experienciar o ‘TwinSpace’, espaço este que lhes permite desenvolver o trabalho e colaborar, nas suas múltiplas funções: armazenar materiais em pastas e ficheiros; troca de informação entre professores e alunos; utilização de um espaço privado de ‘chat’ aberto 24 horas; uma caixa de correio, fóruns e um calendário.