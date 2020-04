O primeiro caso confirmado de covid-19 na Madeira foi reavalidado e, esta sexta-feira, deverá ter os resultados dos novos testes, que vão indicar se já se encontra recuperado. A informação foi avançada por Bruna Gouveia, vice-presidente do IASaúde, na habitual conferência de imprensa de actualização dos dados relativos à covid-19 na Região. De recordar que, esta quinta-feira, não se registam novos casos na Região, mantendo-se nos 43 casos positivos confirmados.

De referir que o primeiro caso de covid-19, na Madeira, registou-se no dia 16 de Março, referente a uma turista holandesa, que se encontrava hospedada no hotel Quinta do Sol, no Funchal.

Dos 43 casos positivos, dois permanecem internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Tratam-se de dois adultos, com os quadros clínicos estáveis. Um deles deverá ser reavalidado e novamente testado à covid-19 em breve. Os restantes estão a ser acompanhados no seu domicílio ou nos alojamentos hoteleiros que foram requisitados para o efeito pelo Governo Regional.

63% dos casos positivos registados na Região são do género feminino e 37% do género masculino. Quanto à distribuição por concelhos, 4 são residentes fora da Região, 18 no Funchal, 7 de Câmara de Lobos, 1 da Ribeira Brava, 7 da Ponta do Sol, 1 na Calheta, 3 em Santa Cruz e 2 no Porto Santo.

No que diz respeito às faixas etárias, 5% dos casos são crianças e jovens com idades entre os 0 e 19 anos, 51% entre os 20 e os 59 anos e 44% com mais de 60 anos de idade.

De acordo com Bruna Gouveia, desde o dia 27 de Fevereiro, registaram-se na Região 257 casos suspeitos de covid-19, 212 dos quais deram negativo. Há 717 pessoas em vigilância activa, entre as quais 4 profissionais de saúde. Além destas pessoas, 559 indivíduos estão em regime de auto-vigilância.

No que diz respeito à linha de saúde SRS24, nas últimas 24 horas foram realizadas 109 chamadas, contabilizando assim 5.024 contactos desde a criação desta linha.