Prestação Social de Inclusão nunca tinha chegado a tantos beneficiários

São 3.300 as pessoas que, na Região recebem o subsídio de inclusão. A notícia que faz manchete na edição impressa deste sábado do DIÁRIO de Notícias revela que, no passado mês de Abril foi batido o recorde de beneficiários com a prestação social lançada pela Segurança Social em 2017, ano em que pouco mais de 500 pessoas com deficiência auferiram, na Região, do apoio que combate a exclusão.

Mas há outros números a merecer destaque na edição impressa de hoje. Fique também a saber que em Maio último foram criadas na Região apenas 46 novas sociedades comerciais, metade das constituídas em igual período do ano passado. A pandemia da Covid-19 é a razão para este abrandamento na criação de novas empresas na Madeira.

Hoje também faz notícia as advertências feitas por Miguel Albuquerque ao Governo da República, já que o presidente do Governo Regional disse ontem não admitir ‘veto de gaveta’ às propostas da Madeira, aprovadas ontem na Assembleia da República. Uma possível candidatura de Albuquerque a Belém continua também a ser notícia, embora Rui Rio tenha falado na possibilidade de apoiar uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

Na edição de hoje leia a notícia que dá conta de que o suspeito de matar um homem de 61 anos, no passado dia 7 de Maio, na Rua da Olaria, no Caniço, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal. O indivíduo, de 23 anos, foi ontem ouvido no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira e ficou indiciado pelo crime de homicídio qualificado.

Hoje também saiba que os pedidos de habeas corpus fizeram o Governo Regional mudar de estratégia e implementar testes à chegada à Madeira e ao Porto Santo. Neste momento estão apenas activos 8 casos de Covid-19 na Região.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO de Notícias. Acompanhe toda a jornada informativa na plataforma multimédia www.dnoticias.pt e na TSF-Madeira.