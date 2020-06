Miguel Albuquerque visita amanhã, 16 de Junho, pelas 17 horas, a escola de artes GIG, localizada na Rua Bela de São Tiago, nº 20.

A GIG iniciou a sua actividade em 2014, num espaço com apenas quatro salas, junto ao Liceu Jaime Moniz, nas antigas instalações do Círculo dos Leitores. No entanto, passados dois anos, sentiu necessidade de se mudar para um lugar com mais área devido à procura registada.

Em 2018, alugou um espaço com 1200 metros quadrados, com 21 salas, na Rua Bela de São Tiago, n.º 20, nas antigas instalações da Escola Profissional Atlântico, igualmente nas imediações do Liceu.

Nesse mesmo ano, criaram dois estúdios, únicos na Madeira, onde é possível, para além de ensaios de bandas com insonorização e acústica apropriadas, a gravação de música, spots publicitários, vídeo, multimédia, radio entre outros. Um projecto que surgiu para colmatar uma lacuna verificada na área de gravação e produção áudio/vídeo.

A escola tem como objectivo proporcionar aos cerca de 400 alunos, das mais variadas idades, incluindo alunos com necessidades educativas especiais e crianças provenientes de Instituições de Solidariedade Social, uma grande proximidade à música, de uma forma descontraída e bem divertida.

Actualmente, contam com 23 professores, músicos profissionais que orientam os seus alunos nas mais diversas áreas musicais: piano, guitarra, canto, viola, violino, guitarra portuguesa, acordeão, trompete, bateria, DJ, dança, teatro, gravação, produção musical, ensaios de bandas (profissionais e amadoras) e workshops com músicos de renome.