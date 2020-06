Presidente do Governo louva civismo dos madeirenses perante a pandemia

“As pessoas têm tido uma atitude do ponto de vista cívico aqui na Madeira louvável”. As palavras são do presidente do Governo Regional, que hoje elogiou o comportamento da população em jeito de balanço ao primeiro mês de desconfinamento.

À margem da vista às instalações do Clube Naval do Funchal, que serviu também para assinalar a anunciada reabertura das piscinas “para fins de treino” e dos ginásios, Miguel Albuquerque disse que “toda a gente, na generalidade, está a cumprir. Sabem que esta é uma situação de grande responsabilidade” e por isso mesmo afirmou que “esta situação de controlo [da pandemia] que nós temos Madeira deve-se sobretudo a um elevado espírito cívico que temos na Madeira”, destacou.

“As pessoas cumpriram quando fizeram confinamento e nesta fase de desconfinamento as pessoas estão a cumprir”. Motivo para enaltecer “o grande esforço que às vezes é difícil”, admitiu.

O presidente do governo deu o exemplo dos lares, que depois de quase três meses fechados a visitas, retomaram no início deste mês “as visitas com todas as condições de segurança”. Compreende ter sido um período difícil tanto para os utentes como para as famílias, mas destaca a compreensão geral porque “as pessoas perceberam que esta situação da pandemia não era uma coisa menor”.

Aproveitou para criticar “a ideia que se andou a difundir de criar imunidade colectiva”, apontando os exemplos de outros países, nomeadamente na Europa e na América.

“Veja-se os números da Suécia e do Brasil para perceber como a gente tinha razão”, justificou.

Miguel Albuquerque admitiu hoje até o mês de Julho haverá mais medidas de desconfinamento, nomeadamente na área do desporto. “Estou convencido que no mês de Julho, se isto continuar assim, vamos abrir algumas modalidades”. Apenas manifestou algum receio no caso dos desportos colectivos “que implicam mais contacto físico”. Apontou os exemplos do andebol e do basquetebol, modalidades onde assume “temos que ter algum cuidado” e por isso admitiu “aguardar mais uns tempos. O que é importante é mantermos neste momento as regras de distanciamento social”, concretizou.