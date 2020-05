Presidente da Assembleia Regional visita Centro de Apoio ao Sem Abrigo

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visita na próxima segunda-feira, dia 11 de Maio, o CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo.

“Esta instituição ajuda pessoas sem casa e cerca de 600 famílias carenciadas nos concelhos do Funchal e de Santa Cruz”, realça José Manuel Rodrigues em nota de imprensa, apontando que “desde Março tem havido uma subida do número de pedidos de auxílio” e que, “por causa da pandemia, todas as refeições estão a ser distribuídas em material descartável (embalagens e talheres), com custos acrescidos neste serviço de solidariedade social”.

Com esta visita, o presidente da Assembleia pretende , assim, aferir a realidade com que lida o CASA, na assistência alimentar e as principais dificuldades sentidas para chegar às pessoas que vivem na rua.