Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira lamenta morte de Manuel Nicolau

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifestou esta noite de quarta-feira o seu profundo pesar pela morte do fotojornalista, Manuel Nicolau.

Através de nota à imprensa, “o repórter do DIÁRIO foi uma figura de referência do jornalismo da Madeira, fixando nas suas belas imagens muito do Património Imaterial da Madeira e do Porto Santo e, em particular, de Machico, terra que o viu e nascer e que sempre valorizou ao longo da vida”.

“Manuel Nicolau marcou uma época do fotojornalismo na Madeira e é nosso dever preservar o seu rico espólio e dá-lo a conhecer às novas gerações. À família enlutada, o Presidente da Assembleia Legislativa expressa as suas sentidas condolências”, termina o comunicado.