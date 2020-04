Preço mediano de alojamentos familiares na Madeira registou um acréscimo

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que no 4.º trimestre de 2019 (últimos 12 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na Madeira foi de 1 196 euros/m2, traduzindo este valor um aumento trimestral de 0,8% e uma diminuição homóloga de 0,9%.

Alargando o âmbito de análise aos últimos dois anos (4.º trimestre de 2019 face ao mesmo trimestre de 2017), conclui que o preço mediano de alojamentos familiares, na Região, cresceu 6,2% nesse período, mas abaixo da média do país (+16,0%).

Segundo o INE, para os apartamentos, o valor observado na Madeira (1 358 euros/m2) foi superior em 12,1% ao verificado para o conjunto do país (1 211 euros/m2). Nos apartamentos existentes, o valor regional fixou-se nos 1 313 euros/m2, sendo que para o país aquele valor ronda os 1 183 euros/m2.

A mesma fonte adianta qye no município do Funchal, o preço mediano da habitação no 4.º trimestre de 2019 fixou-se em 1 544 euros/m2, o que significa que este município foi o único da Região a registar um valor acima da média regional (mais 348 euros/m2).

Revela ainda que no ranking nacional, o Funchal baixou três posições, para o 15.º lugar dos municípios com valor mediano mais elevado.

De realçar que do conjunto das cidades portuguesas com mais de 100 mil habitantes (Lisboa, Porto, Funchal, Coimbra, Amadora, Vila Nova de Gaia e Braga), o Funchal surge com o terceiro valor mais alto, depois de Lisboa e Porto, sendo que em todas estas cidades os preços cresceram face ao trimestre homólogo. No Funchal, esse crescimento foi de 0,7%.

Para além do Funchal, revela que os municípios de Santa Cruz, de Câmara de Lobos e do Porto Santo, embora registando preços abaixo da média da RAM, destacaram-se, visto apresentarem valores de expressão considerável, acima dos mil euros (1 118 euros/m2, 1 044 euros/m2 e 1 031 euros/m2, respectivamente). O valor mais baixo foi observado na Ribeira Brava (625 euros/m2), embora seja de notar que não são divulgados dados para o Porto Moniz devido ao baixo número de observações registadas neste município.

O INE diz ainda que nas freguesias da cidade do Funchal, sobressai São Martinho que apresentou, no 4.º trimestre de 2019, valores (1 790 euros/m2) bastante superiores à média da cidade para a totalidade dos alojamentos (1 544 euros/m2). Seguem-se a agregação das freguesias centrais (São Pedro, Santa Luzia e Sé), com 1 523 euros/m2, e o agregado das freguesias mais orientais (Santa Maria Maior e São Gonçalo), com 1 444 euros/m2. Santo António e a agregação S. Roque, Monte e Imaculado Coração de Maria registaram os valores mais baixos (1 424 euros/m2 e 1 214 euros/m2, respectivamente). Comparativamente ao 4.º trimestre de 2018, todas as freguesias ou agregações de freguesias registaram crescimentos em termos do valor mediano das vendas por m2. Porém, face ao trimestre anterior, apenas São Martinho e a agregação Santa Maria Maior e São Gonçalo apresentam um aumento neste indicador.

Adianta ainda que na freguesia do Caniço, o preço mediano de alojamentos familiares no 4.º trimestre de 2019 ascendeu a 1 144 euros/m2, valor que supera o verificado para o conjunto do município de Santa Cruz (1 118 euros/m2), em 26 euros/m2. De referir que no Caniço este indicador cresceu em termos homólogos (+4,8%) e face ao trimestre anterior (+1,9%).

Acrescenta também que no 4.º trimestre de 2019, na RAM, o preço mediano das vendas de alojamentos de tipologia T0 ou T1 foi de 1 322 euros/m2, o mais elevado se comparado com as restantes tipologias (T2, 1 214 euros/m2; T3, 1 177 euros/m2; T4 ou superior, 945 euros/m2). Na cidade do Funchal, todas as tipologias em análise apresentaram valores substancialmente superiores ao da Região, tendo os T0 ou T1 registado o valor mais alto (1 702 euros/m2).