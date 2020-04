Prazo de candidaturas ao programa Jovem em Formação alargado até 15 de Maio

O prazo de candidaturas ao programa Jovem em Formação foi alargado até ao dia 15 de Maio e está disponível a todos os estudantes residentes na Região Autónoma da Madeira, com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos.

O programa decorre nos meses de Julho e Agosto, em entidades publicas e privadas sem fins lucrativos e será uma experiência que permite um contacto directo com o mundo do trabalho, permitindo auferir um valor mensal médio, na ordem dos 220 euros.

As candidaturas são efectuadas num formulário disponibilizado em www.madeira.gov.pr/drj.

Atendendo à conjuntura actual que vivemos e às medidas de contenção que devemos adoptar no sentido de conter a propagação da Covid-19, a Direcção Regional de Juventude (DRJ) aconselha que os jovens tratem da documentação ou esclareçam dúvidas através do email [email protected] ou pelo telefone 291 203830, entre as 10h e as 16 horas.

Recorde-se que esta é mais uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia para, através da DRJ, para proporcionar aos jovens uma experiência em contexto laboral, capaz de desenvolver o seu sentido de responsabilidade e de participação social.