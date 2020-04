Praias, missas e Rali Vinho Madeira ainda em estudo

O presidente do Governo Regional, que continua a responder aos jornalistas em video-conferência, admite que as praias e os complexos balneários possam abrir dentro de algumas semanas, mas isso dependerá da avaliação que for feita das medidas de desconfinamento e das regras que possam ser adoptadas para diminuir o risco de contágio.

As missas com fiéis presentes ainda não estão autorizadas, mas Miguel Albuquerque admite que essa questão possa ser revista, dentro de uma semana.

Outra questão concreta diz respeito aos autocarros que vão continuar a funcionar com 50% da capacidade e é obrigatório o uso de máscara.

O caso concreto do Rali Vinho Madeira, uma prova que tem o apoio do Governo Regional, deverá ser adiado, mas o chefe do executivo acredita que poderá realizar-se quando a situação da pandemia foro mais favorável.

Albuquerque também defende muita contenção na reabertura das escolas, para não acusar alarme junto das famílias e não aumentar a preocupação dos pais.

Em Junho, “se tudo correr bem”, Albuquerque admite que possam ser abertas as creches e jardins escola.

O presidente do Governo Regional também foi questionado sobre as medidas de apoio às empresas e informou que, até esta manhã, já tinham sido apresentadas mais de 2.400 candidaturas que atingem 76 milhões de euros, da linha de apoio de 100 milhões.