Resguardada do vento que sopra de leste pela Ponta do Garajau, a praia do Garajau é este domingo muito procurada por quem opta por ida a banhos a leste do Funchal protegido do vento.

A afluência ao espaço balnear no concelho de Santa Cruz esgota a zona de estacionamento junto à praia. Há quem opte por fazer o percurso pela encosta a pé ou deixe a viatura a meio do percurso (Estrada mais larga).