Porto Santo tem nova Associação para ajudar os empresários

Está disponível, a partir de hoje, 14 de Maio, uma nova associação de apoio aos empresários do Porto Santo, sem fins lucrativos. Sediada na Avenida Manuel Gregório Pestana Júnior, mesmo no centro da cidade Vila Baleira, a Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS), constituída por pessoas singulares e colectivas, nacionais, regionais ou estrangeiras, que exerçam o comércio e/ou indústria no concelho do Porto Santo, tendo domicílio, sede ou estejam representadas por uma agência, delegação, sucursal ou qualquer outra representação, abriu hoje as portas e pretende abarcar as mais de 200 empresas do Porto Santo.

É ainda objectivo desta nova associação, chegar ao Alojamento Local, sendo um interlocutor dos empresários nas candidaturas a fundos públicos e privados. No fundo, “ajudar os empresários actualmente perdidos em burocracias e em falta de um interlocutor credível que os represente junto das instituições locais, regionais, nacionais e internacionais”, refere fonte da AICTPS através de comunicado.

Entre os sócios fundadores constam os nomes de José António Castro, José Miguel Mendonça de Velosa, Hugo Danilo Dias Mendonça, Sílvio David Sousa Freitas, Patrícia Guerreiro da Silva, Aldónio Silva Correia, Gerson José Castro Dias, José Miguel de Vasconcelos Dias, Rúben Dinarte Silva Drumond e Noélia Dias Câmara.

A Associação é composta por uma assembleia geral, uma direcção e um conselho fiscal e durará “por tempo indeterminado”. Nesta fase transitória, será constituída uma direcção pelos sócios fundadores, em assembleia geral a ter lugar nos oito dias após a realização da escritura de constituição, a qual deverá administrar, orientar e executar os actos tendentes à realização dos fins da Associação, e bem assim preparar e convocar, no prazo de noventa dias, contados da data de publicação da constituição, uma assembleia geral para a eleição dos corpos sociais da Associação.

As empresas associadas podem usufruir de serviços que irão contribuir para o desenvolvimento do seu negócio, já que a AICTPS, visa impulsionar as empresas e Indústrias da região, promovendo o seu desenvolvimento económico e social. Num futuro próximo serão estabelecidos protocolos de cooperação com outros órgãos representativos das actividades económicas da região, assim como um projecto conjunto com a segurança social tendo em vista o desenvolvimento regional.

Durante a próxima semana haverá uma reunião da Associação com o Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que já reconheceu a importância desta entidade para a região e para o desenvolvimento da economia local.

Conforme decorre dos Estatutos, esta nova entidade pretende:

- Colaborar no progresso económico e social do Porto Santo, promovendo a solidariedade e intercâmbio dos comerciantes e industriais, propiciando as condições mais favoráveis ao adequado desenvolvimento das suas empresas, estimulando e aprovando as iniciativas que os dinamizam;

- Promover a coordenação do comércio, da indústria e dos serviços, bem como a realização de eventos, feiras e outros similares, de forma a garantir uma sadia concorrência e eficiência do aparelho produtivo, favorecendo, a par da estabilização dos preços, a oferta dos produtos e serviços nas melhores condições e preços;

- Diligenciar junto dos poderes públicos a adopção das medidas legislativas e administrativas que melhor protejam os justos interesses das actividades representadas e, bem assim, promovam a formação, aperfeiçoamento, reciclagem e reconversão profissional de mão-de-obra a todos os níveis;

- Fomentar a criação de condições favoráveis ao investimento; colaborar na realização de estudos, colóquios, exposições, feiras e outros capazes de aperfeiçoar, dinamizar e expandir os sectores representados; celebrar quaisquer protocolos com entidades públicas e privadas necessários aos indicados fins”.