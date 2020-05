Porto Santo tem nova associação empresarial

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, deu posse esta quarta-feira, aos corpos-gerentes da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo. Na ocasião, o vice-presidente relembrou as dificuldades que a Covid-19 trouxe para a Região, nomeadamente ao nível dos vínculos laborais e recordou a ajuda do Governo “na manutenção dos contratos de trabalho para empresas com trabalhadores em layoff, através do apoio financeiro destinado exclusivamente ao pagamento de remunerações”.

No Porto Santo, o Instituto de Segurança Social “recebeu pedido de layoff simplificado por parte de 54 empresas, que empregam cerca de 560 trabalhadores, tendo sido já efectuados pagamentos a 75% destas empresas num valor que ascende aos 200 mil euros”, disse Calado.

Já através do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Calado revelou que “estão a ser igualmente apoiados 31 porto-santenses, que se encontram em situações de desemprego, e que estão a ser abrangidos em programas de emprego deste instituto, num investimento superior 210 mil euros e que representa um custo médio a 5 mil euros por pessoa”.

O vice-presidente disse ainda que o GR isentou, às empresas que estão no parque empresarial da ilha dourada, “pagamentos de rendas nos meses de abril, maio e junho, bem como do pagamento de taxas de licenciamento de para obras de construção e utilização de edifícios no parque empresarial da ilha”.

O Governo Rregional vai ainda ajudar para que o Porto Santo receba mais turistas já este Verão, “garantindo que o subsidio de mobilidade entre a Madeira e o Porto Santo, se aplique também nos meses de Verão”. Esta medida excepcional pretende segundo o governante, “dinamizar a ilha dourada e representará um investimento superior a 2 milhões de euros para que o tecido económico e empresarial também tenha os seus dias positivos”.

Já Ruben Silva Drumond, presidente da Assembleia Geral desta nova Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, disse na tomada de posse que vai “estar atento a todas opiniões dos sócios e cumprir os estatutos, e nunca é demais lembrar que associação apartidária e alheia a qualquer confissão religiosa”. “O que nos move é defesa dos interesses dos associados e do tecido empresarial da ilha, e vamos colaborar o progresso económico e social do Porto Santo, promovendo a solidariedade e intercâmbio dos comerciantes industriais, para que haja as condições mais favoráveis ao adequado desenvolvimento das suas empresas, estimulando e aprovando a iniciativas que os dinamizam”, disse ainda.

Já o presidente da direcção, Miguel Velosa salientou que “vamos respeitar os estatutos e tudo fazer para durante o mandato (três anos), dignificar a associação que represento”. “Queremos numa primeira fase chegar às mais de duzentas empresas e alojamento local da ilha e todas as empresas que tenham domicílio fiscal no Porto Santo” disse ainda, assumindo que quer “ajudar os empresários a actualmente perdidos em burocracias e na falta de um interlocutor, que os represente junto de instituições locais, regionais e nacionais”.