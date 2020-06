“O Governo Regional tem vindo a despender um grande esforço para reduzir os efeitos socio-económicos provocados pela pandemia de covid-19 e para apoiar as famílias e empresas regionais. Objectos de acesas preocupações o Porto Santo tem beneficiado de especial atenção por parte do Governo Regional e de um vigoroso esforço para ajudar a economia desta ilha”.

A afirmação é do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que participa esta quarta-feira na tomada de posse de novos órgãos directivos da Associação Empresarial do Porto Santo (AEPS).

Naquele que é também o Dia do Concelho, o governante sublinhou que os cidadãos precisam de “referências que lhe dêem confiança e estabilidade” no contexto da actual crise económica. Calado entende que o Govermo Regional não pode ser o único agente na resolução dos problemas que a ilha enfrenta e sublinha, por isso, o papel das associações como a AEPS.

“Há pouco mais de um mês, o Governo Regional participou na tomada de posse de outro órgão representativo do tecido empresarial local, um sinal inequívoco de apoio e convicção da importância decisiva destas associações, quer na defesa do interesse dos empresários e também no desejado progresso económico e social do Porto Santo”, sustentou.

Na ocasião, o vice-presidente salientou ainda o “grande número” de empresários que aderiram às sessões de esclarecimento promovidas pelo Governo Regional.