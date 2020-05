Porto Santo sem quarentena atraiu mais de 180 passageiros

Após terminar a quarentena obrigatória, o navio Lobo Marinho transportou hoje para o Porto Santo 186 passageiros, tendo esta viagem sofrido um atraso de cerca de meia hora devido a passageiros de última hora.

O desembarque efectuou-se de uma forma normal, ainda que nem todos estivessem a usar as máscaras de protecção individual.

O DIÁRIO falou com duas passageiras que disseram “que foi bom acabar com período de quarentena, mas há que continuar a acatar as recomendações do Governo Regional”.

Os taxistas ansiavam por este movimento, típico de outrora, uma vez que este era um dos sectores mais afectados pela pandemia.

O profissional, Paulo Melim, disse que “ foi bom acabar com o pedido de quarentena obrigatória, pois vai haver mais pessoas, logo mais alegria nas ruas”.

No entanto, afirmou não acreditar que o Verão será como antes na ‘ilha dourada’, mas vai aguardar para ver o que acontece.

De salientar que o Lobo marinho começa hoje um novo horário, às segundas, quartas e domingos, com saída do Funchal, às 08 horas e às sextas, às 19 horas.