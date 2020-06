Porto Santo realiza Festas de São João em formato digital

As Festas de São João, um dos maiores cartazes turísticos da ilha do Porto Santo e um evento integrado nas Festas do Concelho acontecem, este ano, no mundo virtual, devido à pandemia do novo coronavírus.

Numa nota assinada por Idalino Vasconcelos e publicada nas redes sociais, o presidente da autarquia do Porto Santo escreve: “Colocou-se um desafio à Câmara Municipal e ao seu Gabinete da Cultura e mais do que nunca, com uma grande necessidade de preservar as nossas tradições. Decidiu-se manter as festividades em formato digital, adaptando à nova realidade, e graças às novas tecnologias, substituímos assim o evento por outras iniciativas como publicações nos canais digitais, vídeos e conteúdos gravados, para publicar durante os vários dias que estavam previstas as festas entre 19 a ‪24 de junho de 2020‬”.

Ou seja, como previamente anunciado, as Festas do Concelho que estavam marcadas para entre os dias 19 e 24 de Junho não terão mesmo lugar em espaço físico, “tendo em conta que a situação actual não nos permite efectuar este tipo de evento presencial” acrescenta a autarquia, “a situação de emergência e de saúde pública que vivemos actualmente não aconselha – aliás, impede por força da execução qualquer evento com mais de 100 pessoas e interacção de proximidade, durante os próximos meses”.

A nota revela ainda que o ‘São João Online 2020’ conta na mesma com a participação de artistas locais, como Sónia Soares, Eloísa Menezes de Oliveira, Carina Teixeira, Décio Sousa, Sofia Mendonça, Duo Harmony, entre outros. E também há convidados residentes na Madeira: Cristina Barbosa e os Amigos da Música, além de sete DJs para animar as noites em que estavam previstas as festas (DJ, Carl Ruas, DJ Leche, DJ Pete Kaboom, DJ Nani, DJ Mickael, DJ Sil, DJ Rúben Resmas, DJ kickdrum).

Os conteúdos serão publicados nos dias mencionados, na página oficial de Facebook do Município do Porto Santo e no canal YouTube.

A CMPS divulgará o cartaz com a programação do São João Online 2020 já na próxima semana.

“Esperemos que num futuro próximo e assim que for seguro e que as circunstâncias o permitam, estejamos novamente todos juntos, nos eventos e outras actividades habitualmente organizadas pelo Município do Porto Santo”, lê-se ainda na mesma nota