Porto Santo protesta pelos danos causados pelas obras da ARM

O presidente da Câmara do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, sublinhou esta terça-feira “a elevada importância do investimento co-financiado pelo POSEUR, apesar das obras de remodelação e dos constantes contactos que tem existido entre a autarquia e a presidência da ARM, para onde diz manifestar “todas as nossas preocupações”. O autarca refere que há “insatisfação pela deficiente qualidade das obras de reparação e reposição dessas intervenções, pela constante interrupção de estradas, pela perturbação à normal circulação de pessoas e viaturas e ainda pela delonga das mesmas”. Idalino Vasconcelos acusa ainda “que as estradas, em especial as municipais, se encontram bastante degradadas e danificadas pelas constantes intervenções da ARM, que causam diversos transtornos à população”.

O autarca diz que “há um descontentamento generalizado por parte da população e que esta tomada de posição serve de alerta para a importâncias das obras em cursos, mas fundamentalmente para a reposição das mesmas e para a conclusão das várias frentes de obras, que se têm tornado um pesadelo, bem como pela recolha de lixos, lavagem de contentores. Todos os dias existem dezenas de reclamações aos autarcas e inclusivamente, tem sido objecto de diversas intervenções por parte dos vereadores, nas reuniões da Câmara Municipal”.

Hoje a Câmara Municipal do Porto Santo chumbou a proposta de revogação da nomeação de Pedro Freitas, vice-presidente daquela autarquia, como representante do município para a Assembleia Geral da ARM – Águas e Resíduos da Madeira: “Numa reunião onde os diversos pedidos de licenciamentos foram aprovados por unanimidade, destacamos o chumbo da proposta de revogação da nomeação do vice-presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Pedro Freitas, como representante do Município para a Assembleia Geral da ARM – Águas e Resíduos da Madeira” escreve a autarquia em comunicado enviado para as redacções.

“Esta proposta foi chumbada tendo em conta os dois votos dos vereadores Filipe Menezes de Oliveira (PS) e José António Castro (MAIS Porto Santo), tendo a vereadora independente Sofia Santos se abstido e o presidente da Câmara votado a favor. Nesta votação, o vereador Pedro Freitas esteve impedido de o fazer pelos motivos óbvios. A proposta, agora chumbada, vem na sequência do apelo ao Presidente do Governo Regional da Madeira feito pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, no passado dia 15 de maio de 2020, para sensibilizar a ARM para que os trabalhos de regularização e reposição nos troços intervencionados sejam feitos com a máxima qualidade, independentemente da empresa de construção civil que a faz, quer sejam em Estradas Regionais ou em Estradas Municipais do Porto Santo”, lê-se ainda.

A CMPS voltou a reunir, esta terça-feira, através de plataformas digitais e a autarquia informa que a proposta de cassação do alvará sanitário 1-1973, para exploração de uma superfície comercial, na Rua Zarco, foi aprovada com maioria; bem mcomo a proposta de não comparência à Assembleia Geral da ARM- Aguas e Resíduos da Madeira, S.A e “notificação da mesma nos termos e para os efeitos da 21.ª cláusula, n.º 1, do contrato de adesão ao sistema Multimunicipal de Distribuição de Água e Saneamento Básico e ao Sistema Multimunicipal de Recolha de Resíduos da Região Autónoma da Madeira Entre a ARM- Águas e Resíduos Sólidos da Madeira, S.A. e o Município do Porto Santo”.

No mesmo comunicado, a CMPS destaca “a aprovação de um voto de louvor, por unanimidade dos vereadores da Câmara Municipal, pela criação da nova Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, fundada a 14 de maio. Recordamos que a tomada de posse decorreu no dia 27 do último mês”.