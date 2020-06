Porto Santo prepara recepção aos passageiros de fora da RAM

O objectivo, conforme explicou o secretário Regional da Saúde, é que “os charters possam fazer o controlo térmico e o controlo epidemiológico, de modo a que os passageiros consigam dirigir-se rapidamente para o seu hotel, para evitar constrangimentos no aeroporto do Porto Santo”.

De momento, faltam apenas ultimar alguns pormenores relativamente à estrutura situada junto à área das chegadas do Aeroporto.

Pedro Ramos sublinhou ainda que toda esta informação e sinaléctica sobre os procedimentos “estará no aeroporto e nos hotéis, que conforme sabemos têm também os seus planos de contingência”.

É com base nesta informação, e após os resultados dos testes, que as autoridades regionais de saúde irão “verificar as decisões que temos de tomar”, frisa.

Refira-se que, neste contexto, estiveram reunidos esta manhã, no centro de saúde local, técnicos da área da Saúde da RAM e de várias entidades locais, para abordar questões relacionadas com a covid-19 e os cuidados a ter durante o Verão no Porto Santo.

Para esta tarde, está agendada uma outra reunião com os responsáveis aeroportuários e as entidades de Saúde, para ultimar relativamente ao rasteiro e controlo dos passageiros que cheguem a Ilha Dourada.

De referir que o primeiro voo da próxima quinta feira, tem origem em Lisboa, (região que agora tem um enorme potencial de contágio), e deverá chegar ao Porto Santo pelas 16h50, levantando voo cerca de 45 minutos rumo à capital portuguesa.