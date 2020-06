Porto Santo organiza I Festival Gastronómico dedicado aos Santos Populares

O Porto Santo prepara-se para avançar com o I Festival Gastronómico dedicado aos Santos Populares - São João 2020, na próxima semana, entre os dias 19 e 24 de Junho.

A iniciativa pertence à nova Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS) que ontem apresentou o evento e abriu as inscrições aos restaurantes que queira aderir à iniciativa, estando já inscritos 20 espaços comerciais que irão adaptar os seus menus à comida típica dos Santos Populares, incluindo as sardinha e o atum.

Com a não realização das Festas de São João nos moldes tradicionais, devido à Covid-19, a ideia é não deixar cair a tradição, pelo menos, no que à gastronomia diz respeito, associando os restaurantes locais a uma iniciativa que pensa na tradicional ceia de São João.

Segundo os organizadores, a iniciativa teve “boa aceitação dos restaurantes locais que prometem um menu à altura dos acontecimentos, com animação e decoração a rigor, e a um preço fixo”, refere fonte da AICTPS, esperando ser “mais um contributo para ajudar os comerciantes locais a sair da crise provocada pela pandemia e aproveitar os muitos milhares de turistas, sobretudo madeirenses, que, nesta altura aproveitam umas mini-férias no Porto Santo para desconfinar”.

Recorde-se que, conforme decorre dos Estatutos, a AICTPS pretende colaborar no progresso económico e social do Porto Santo, promovendo a solidariedade e intercâmbio dos comerciantes e industriais, propiciando as condições mais favoráveis ao adequado desenvolvimento das suas empresas, estimulando e aprovando as iniciativas que os dinamizam.

É também propósito da nova Associação, promover a coordenação do comércio, da indústria e dos serviços, bem como a realização de eventos, feiras e outros similares, de forma a garantir uma sadia concorrência e eficiência do aparelho produtivo, favorecendo, a par da estabilização dos preços, a oferta dos produtos e serviços nas melhores condições e preços.

Fomentar a criação de condições favoráveis ao investimento; colaborar na realização de estudos, colóquios, exposições, feiras e outros capazes de aperfeiçoar, dinamizar e expandir os sectores representados; celebrar quaisquer protocolos com entidades públicas e privadas necessários aos indicados fins são outros objectivos da AICTPS.