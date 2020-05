Porto Santo ganha 12 novas paragens de autocarro

Mesmo em tempos difíceis como esta marcada pela pandemia Covid-19, a Câmara Municipal do Porto Santo não deixa de trabalhar em prol dos seus munícipes e está a construir 12 novas paragens de autocarro.

A notícia foi avançada ao DIÁRIO pelo vice-presidente da edilidade e vereador com a pasta dos transportes. Pedro Freitas explica que as paragens existentes estão “muito danificadas devido à corrosão e ao vandalismo”, sendo importante reconstruí-las de raiz, para dar mais conforto à população enquanto espera pelos transportes públicos.

A construção será feita com “outro tipo de material” que implica “menos corrosão e menos manutenção”.

Plantas endémicas na rotunda

Mas a edilidade não fica por aqui e avança com uma proposta da assembleia jovem - que se realiza no edifício dos paços do concelho – sobre a construção de uma infraestrutura na rotunda, junto à capela de S Pedro/S. Paulo.

Segundo Pedro Freitas, a aposta recai sobre “plantas endémicas” com “o símbolo dos nossos moinhos de vento”, esperando que seja do agrado da população.