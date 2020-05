A “jóia do turismo de praia do arquipélago português”, leia-se o Porto Santo, está hoje em destaque na imprensa espanhola por ser a primeira praia de toda a União Europeia a reabrir aos banhistas, a 10 de Maio, depois do ‘estalar’ da pandemia de coronavírus.

O site ABC Europa descreve o Porto Santo como “um paraíso insólito de aspecto idêntico às Caraíbas”, que “pode gabar-se de não registar um único caso da doença contagiosa desde 19 de Abril” e espera “recuperar o esplendor do relaxamento e do lazer em Julho”, apesar dos hotéis associados à fórmula ‘tudo incluído’ continuem com as portas fechadas.

O mesmo artigo enaltece as normas de segurança tomadas pelas Autoridades Regionais de Saúde e a iniciativa do presidente da Câmara do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, que “não duvidou em ‘mergulhar’ na medida certa” para garantir que os cidadãos desfrutarem do areal da Ilha Dourada.

A plataforma espanhola realça ainda outros atractivos turísticos do Porto Santo -- como o centro de Vila Baleira, onde viveu Cristóvão Colombo ou o campo de golfe -- e da Madeira, tais como as piscinas naturais do Porto Moniz, a floresta Laurissilva ou a vila de Câmara de Lobos.