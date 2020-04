O Município do Porto Moniz partilhou hoje um vídeo na sua página de Facebook, onde apela à população do concelho para que se mantenha em casa, continuando a ser “um exemplo para a região, para o país e para o mundo”.

No mesmo vídeo a Câmara Municipal destaca, também, uma série de medidas levadas a cabo com vista a apoiar as famílias e empresas do Município no combate ao novo Coronavírus.