Porto Moniz promove Rastreios da Diabetes

Se reside no Porto Moniz ainda vai a tempo. A Câmara Municipal vai promover hoje, em todas as freguesias do concelho, rastreios gratuitos a esta doença. Segundo o presidente da edilidade, “a autarquia tem implementado uma série de medidas de apoio directo à população, entre as quais está um conjunto de iniciativas que visam a promoção de hábitos de vida saudável e, acima de tudo, um envelhecimento activo e participativo da população do nosso concelho”.

Emanuel Câmara lembra todo o trabalho feito para com os mais idosos, nomeadamente a criação do Gabinete de Apoio ao Idoso, que “veio aumentar a proximidade e presença do município junto de uma faixa etária da sociedade que carece de mais atenção, não só pelas particularidades da idade, mas também pela consideração que merece por tudo o que fez ao longo da vida pelos seus e pela sua terra”.

Refere que a medida mais visível é o apoio no valor de 120 euros anuais na aquisição de medicamentos para todos os idosos do concelho. “Actualmente, Gabinete do Idoso acompanha mais de 620 idosos, os quais usufruem de ajudas, que vão muito além do apoio à compra dos medicamentos. Criamos uma equipa multidisciplinar com o objectivo de oferecer um leque variado de serviços e visando a colaboração na resolução de problemas dos nossos idosos”, observou.