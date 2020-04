Porto Moniz distribui máscaras pelos funcionários

A Câmara Municipal do Porto Moniz distribuiu na manhã desta segunda-feira cerca de 300 máscaras pelos funcionários da autarquia. Esta acção contou com a colaboração de várias costureiras do concelho.

O presidente, Emanuel Câmara, começou a distribuir as máscaras comunitárias, reutilizáveis e com filtro em TNT, pelas 8 da manhã, no armazém da Câmara Municipal. Foram entregues duas máscaras a cada funcionário, tendo o edil aproveitando a oportunidade para sensibilizar os presentes para a necessidade e importância do uso das mesmas.

Segundo o Presidente da Câmara, “os funcionários da Câmara do Porto Moniz têm levado a cabo um trabalho muito importante de forma a que a Câmara Municipal consiga assegurar que uma série de serviços seja levado a casa de todos os munícipes para que estes não tenham que sair das suas casas.”.

O autarca prosseguiu referindo que “para assegurar que estes serviços continuarão disponíveis, temos de garantir que os nossos funcionários também estão de boa saúde, e, para isso, procurámos logo garantir a protecção de todos estes funcionários que asseguram toda uma série de serviços essenciais ao dia-a-dia da nossa população.”

A distribuição das máscaras é extensível a todos os funcionários das Juntas de Freguesia, Estação de Salvamento do Porto Moniz e ainda de todas as infraestruturas municipais ou outras, cujo funcionamento seja da responsabilidade deste Município, designadamente Aquário da Madeira, Piscinas Municipais, Teleférico das Achadas da Cruz, Espaço Multiusos, Parque de Campismo e Biblioteca Municipal.

A Câmara Municipal já providenciou a aquisição de máscaras comunitárias, reutilizáveis, para todos os munícipes do Porto Moniz, estando prevista a sua distribuição no decorrer da próxima semana.