Porto Moniz distribui máscaras comunitárias reutilizáveis a todos os munícipes

A Câmara Municipal do Porto Moniz começou a distribuir ontem, a toda a população do concelho, máscaras comunitárias reutilizáveis para fazer face à pandemia Covid-19.

A distribuição foi feita através de várias equipas no terreno, numa operação que conta com a colaboração de todas as Juntas de Freguesia, para que a população do Porto Moniz receba a sua máscara de forma individual.

A distribuição prossegue durante o dia de hoje e está a decorrer sob o formato de entrega porta-a-porta, por ser a única forma de “garantir não apenas que chegamos a toda a gente, mas também que os nossos munícipes não saem de casa para poderem adquirir estas máscaras, evitando-se a ocorrência de possíveis ajuntamentos”, realçou o presidente da Autarquia.

Emanuel Câmara refere ainda que garantiu “todos os apoios possíveis” para que os munícipes ficassem em casa quando as recomendações das autoridades de saúde iam nesse sentido. “Cabe-nos agora, e fazendo face à decisão de reabertura de alguns serviços por parte das entidades competentes, e da própria Câmara Municipal, garantir que os nossos munícipes têm as melhores condições de protecção para que possam sair de casa sempre que necessário”, adiantou o autarca.

A distribuição das m´scaras deve ficar concluída até ao fim-de-semana.