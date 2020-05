No reforço da aposta na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos munícipes, a Câmara Municipal do Porto Moniz disponibiliza, desde o início desta semana, um Portal de Atendimento Online que permite aos munícipes dar entrada nos serviços camarários, de qualquer requerimento ou pedido, sem terem de se dirigir ao atendimento do Município.

Emanuel Câmara, Presidente da Câmara Municipal, refere a aposta na modernização dos serviços desta Autarquia. “Já estávamos a preparar há algum tempo a disponibilização de mais este serviço aos munícipes do Porto Moniz, salientou o autarca, referindo ainda que objectivo sempre foi “aproximar a autarquia dos munícipes”, tendo o aparecimento da pandemia Covid-19 acelerado este processo, conseguindo disponibilizar, em tempo útil, “um serviço que se revelará muito importante para todos os munícipes”.

A utilização desde serviço obriga a um registo inicial no Portal de Atendimento Online, através do endereço https://portomoniz-atendimentonet-saas.ano.pt/ ou no portal do Município, em www.portomoniz.pt, através do separador “Atendimento online”.

Ao mesmo tempo que oferece aos munícipes a possibilidade de submeterem os seus requerimentos no horário e local que lhes sejam mais convenientes, desde que tenha acesso à Internet, a Câmara Municipal alerta para que a população evite deslocações desnecessárias e respeite ao máximo o distanciamento social recomendado como forma de prevenção da propagação do coronavírus.