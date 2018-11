Porto do Funchal com a primeira ‘casa cheia’ da época alta

Cinco navios estiveram hoje na baía e Porto do Funchal, sendo que quatro deles vão pernoitar e outro já seguiu viagem após escala.

Assim, segundo informação da APRAM acompanhada de fotografias da chegada do ‘Seabourn Odyssey’, ao final da tarde deste sábado, que se juntou ao ‘Black Watch’, ‘Saga Saphire’ e ‘The World’, os “quatro navios de cruzeiro que vão passar a noite no Porto do Funchal”.

Durante o dia e até pelas 17 horas, o Porto do Funchal recebera cinco navios. O ‘Oceana’ acabou por ‘abandonar’ o quinteto, dando lugar ao ‘Seabourn Odyssey’ que “antecipou a vinda à Madeira”, frisa a Administração dos Portos.

“Proveniente de Tenerife, o ‘Seabourn Odyssey’ traz 450 passageiros e 363 tripulantes. Amanhã, pelas 17h15 navega para Portimão”, acrescentando que “o ‘Black Watch’ chegou de Lisboa, de manhã cedo, com 513 passageiros e 369 tripulantes” e “sai amanhã, às 8h00, com destino a St. John, nas Caraíbas”, numa travessia transatlântica que termina a 24 de Novembro.

Já o ‘Saga Saphire’ “veio de Southampton, com 626 passageiros e 430 tripulantes. Amanhã, pelas 13h00, parte para La Palma” e, por fim, o ‘The World’, “o navio residencial mais luxuoso do mundo, acostou esta tarde e fica na Madeira até segunda-feira, devendo sair pelas 23h30 para Lanzarote”, conclui.