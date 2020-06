PORDATA retrata Ribeira Brava

No dia em que se assinala o feriado municipal da Ribeira Brava, a PORDATA divulga o Retrato estatístico do concelho com 54 factos estatísticos. Este Retrato permite comparar, de forma simples e imediata, vários indicadores, de diferentes temas, e a sua evolução em quase uma década entre 2010 e 2018.

Veja os anexos ou confira aqui os dados mais importantes:

• 12.423 habitantes (1)

• Por cada 1000 residentes, 25 são estrangeiros (2)

• Por cada 100 residentes, há 13 jovens com menos de 15 anos, 69 adultos e 17 idosos com 65 ou mais anos (1)

• Nasceram 102 bebés e morreram 142 pessoas (1)

• Há 128 idosos por cada 100 jovens, menos 29 idosos do que a média nacional (1)

• 2.039 alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundário (2)

• Por cada 100 residentes com 15 ou mais anos, há 38 pensões atribuídas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações (2)

• 895€ é quanto ganham em média os trabalhadores por conta de outrem no município, 272€ abaixo do ganho médio a nível nacional (2)

• 31 alojamentos turísticos, mais 26 do que em 2010 (2)

• 4 farmácias (2)

• 6 bancos e caixas económicas, menos 2 que em 2010 (2)

• Saldo financeiro positivo da CM: +963 mil € (receitas: 8 Milhões €; Despesas: 7 Milhões €) (2)

• 3% das despesas da C.M. foram destinadas à cultura e desporto, valor inferior ao de 2010 (7% do total das despesas) (2)

• 7% das despesas do município são relativas ao ambiente, 1 ponto percentual abaixo do valor registado a nível nacional (8%) (2)

• O valor médio de avaliação bancária da habitação foi de 1.219 € por m2, 27 € superior à média nacional (2)

As fontes oficiais utilizadas foram: INE, ANSR, APA, BP, CGA, DGAL, DGEEC, DGEG, DGO, DGPJ, DGS, ERSAR, GEE, GEP, ICA, IGP, IISS, ISS, SEF, SGMAI, SIBS.

_____________________

1 – Dados de 2019

2 – Dados de 2018