População da Madeira cresceu em 2019 após oito anos a diminuir

De acordo com as Estimativas da População Residente, em 31 de dezembro de 2019, residiam na Região Autónoma da Madeira (RAM) 254.254 pessoas, das quais 118.669 homens e 135.585 mulheres. Após 8 anos de sucessivos decréscimos, a Região volta a registar um aumento populacional, ainda que ligeiro, de 309 pessoas face a 2018, correspondente a uma taxa de crescimento efetivo positiva, de +1,2‰ (-1,7‰ em 2018). Estes dados vêm confirmar o que já era expectável do impacto da nova vaga de emigrantes vindos da Venezuela, dada a situação política, económica e social do país sul-americano.

O valor do saldo migratório em 2019 (+1.097), que continuou positivo e superior ao de 2018 (+388), foi determinante para o aumento da população residente da Região neste ano, impulsionado pelo regresso dos emigrantes da Venezuela à RAM. Pese embora a evolução favorável do saldo natural, que em 2019 (-788) revelou-se menos negativo que em 2018 (-811), foi a evolução verificada no saldo migratório, crescentemente positivo desde 2017, que provocou a inversão da tendência decrescente da população residente na RAM, que durou entre 2011 e 2018 (os 8 anos atrás referidos).

É de salientar que 5 dos 11 municípios da RAM – Santa Cruz (11,9‰), Ponta do Sol (5,7‰), Porto Santo (5,0‰), Ribeira Brava (1,9‰) e Calheta (0,2‰) – apresentaram taxas de crescimento efetivas positivas. Os maiores decréscimos populacionais em termos relativos foram observados nos municípios de Santana (-5,8‰), Machico (-5,6‰) e do Porto Moniz (-3,4‰).