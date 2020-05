A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Junta de Freguesia, em colaboração com o Grupo de Motards do Porto Santo, irão proceder à recolha de géneros alimentícios e bens de primeira necessidade nos próximos dias 8, 9 e 10 de Maio, para ajudar a população carenciada da Ilha Dourada.

Segundo a presidente da junta de Freguesia, “o mais importante é cativar a participação e mobilização por parte da população local no apoio às famílias porto-santenses mais afectadas por esta pandemia”.

Joselina Melim adiantou que face aos “efeitos nefastos da pandemia na economia porto-santense”, cuja população vive essencialmente do turismo e conhecendo também o encerramento temporário das Escolas/Creches que tem consequências na alimentação e na economia das famílias, é importante esta “recolha e distribuição de alimentos, roupa, fraldas e brinquedos” pela população carenciada, principalmente a que é ou foi vítima dos efeitos da actual pandemia.

Através da estrutura policial, em estreita colaboração com a Junta de Freguesia e os parceiros locais, a iniciativa pretende “localizar e identificar famílias que possam estar a passar por dificuldades”, referiu a autarca, salientando que quem quiser contribuir poderá deixar o seu donativo na PSP, em qualquer horário, e na Junta de Freguesia (entre as 9h e as 17h) nos próximos dias - 8, 9 e 10 de Maio.

Todos os colaboradores nesta acção irão utilizar equipamentos de protecção Individual, de acordo com as normas vigentes.