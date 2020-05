A Câmara Municipal da Ponta do Sol irá proceder hoje, 7 de Maio, à distribuição dos equipamentos informáticos aos alunos do Concelho que não dispõem de nenhum tipo de acesso a estas ferramentas essenciais para a conclusão do ano lectivo.

A autarquia liderada por Célia Pessegueiro em colaboração com a CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, quis garantir que todos os alunos, do 1.º ao 12.º ano, possuem os meios e as condições necessárias para poderem acompanhar o ensino à distância e adquiriu 120 equipamentos (tablets, routers e pen drives) para disponibilizar aos alunos identificados pelas respectivas escolas como não tendo quaisquer meios para o acesso a estes dispositivos.

Um apoio que se traduz num investimento de cerca de 20 mil euros, essencial para o Município da Ponta do Sol que tem na educação “uma das principais prioridades” e que permite aos alunos mais carenciados “igualdade de oportunidades, assim como a conclusão do ano lectivo”, refere a Autarquia.