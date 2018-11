“Politização” da ACIF leva Sérgio Gonçalves a retirar candidatura

Jorge Veiga França deverá ser o único a encabeçar uma lista concorrente à direcção da ACIF. Sérgio Gonçalves, o outro candidato, sai da corrida, justificando a decisão com a existência de “leituras políticas” feitas em torno do processo eleitoral. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na íntegra na página 3.

Por outro lado, a mancha gráfica é maioritariamente ocupada pelos cetáceos. É integrado na Rede Natura 2000, que a Região passa a deter, a partir de Dezembro, a primeira área específica para protecção de baleias e golfinhos e outras espécies. A explicação é desenvolvida nas páginas 4 e 5.

Já vindo de Lisboa surge um alerta. Um especialista exige uma solução para a operacionalidade crescente do aeroporto da Madeira, que começa a exasperar os operadores. Conheça mais pormenores sobre o congresso da AHP na página 6.

Já no desporto, 12 equipas preparam-se para disputar a principal divisão do futebol regional sénior. O DIÁRIO dá-lhe a conhecer os planteis e respectivas equipas técnicas nas páginas 18 e 19 desta edição.

Por fim, a nossa primeira página aborda ainda o ‘Retrato da Madeira’, que revela uma região de extremos. Saiba mais sobre esta obra que será agora apresentada na página 26.

