Polícia Marítima alerta banhistas para presença de caravelas portuguesas

Alguns banhistas na Praia Formosa foram alertados pela Polícia Marítima para a presença, nas proximidades, de caravelas portuguesas. O alerta chegou por via marítima, através da embarcação Salva-vidas ‘ISN-SR40’ da Capitania do Porto do Funchal, que já esta tarde percorreu o litoral entre o Funchal e Câmara de Lobos.

Há última hora, aproximou-se da praia na zona da Formosa para chamar a atenção de quem estava na água para a presença das indesejáveis caravelas que têm perturbado a pré-época balnear.