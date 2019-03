Polémica com as cabras nas Desertas

A manchete desta segunda-feira, 25 de Março de 2019, vem acompanhada com uma foto sugestiva a frase Matança nas Desertas agita defensores dos animais

Explicamos na primeira página que a “Polícia Florestal está a abater a tiro 200 cabras da Deserta Grande ao abrigo do programa comunitário ‘Life’ para preservação da flora endémica”. O problema é que o “Instituto de Conservação da Natureza garante estar a cumprir recomendações mas o PAN e o ‘Lisbon Animal Save’ condenam o método e admitem levar o caso à União Europeia”. Leia tudo nas páginas 4 a 6.

Com uma foto menor mas um problema maior, ainda que distante geograficamente, começa a surgir uma onda solidária para com Moçambique e os madeirenses não ficam para atrás. Madeira lança ajuda humanitária, isto porque “três instituições estão a ultimar preparativos para campanha de angariação de medicamentos, alimentos e produtos de limpeza para as vítimas do temporal em Moçambique que já fez mais de 760 mortos”, a ler na página 3, ao mesmo tempo que o Bispo do Funchal “desafia cristãos a não serem indiferentes”, na página 8.

De ontem, uma operação policial no Porto do Funchal, onde a PJ apreende droga que veio das Caraíbas. Resultado: “Detidos passageiros de um dos navios que movimentou 3.600 turistas no Funchal”. A ler esta confluência de dois trabalhos em duas perspectivas na página 9 e na 13.

Numa grande entrevista coma eurodeputada Cláudia Monteiro Aguiar, que é candidata do PSD-M ao Parlamento Europeu nas eleições de 26 de Maio. “Eu só tive um ídolo, o meu pai”, disse e acrescenta que “ambas as Regiões Autónomas deviam ter representação em Bruxelas”. Retiramos estas ideias do muito que respondeu nas páginas 24 e 25.

Por fim, Fórum Madeira Fashion traz seis ‘gigantes’ da moda. Saiba mais na página 32, mas também na página 29 poderá conhecer o cartaz do Maktub Soundsgood, que apresenta ‘Men On the Couch’ para fechar o evento.

Tenha um excelente início de semana, boas leituras com o seu DIÁRIO e não se esqueça de levar o guarda-chuva...