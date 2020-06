Poeiras do Saara podem chegar à Madeira na terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que, na próxima terça-feira, poeiras provenientes do deserto do Saara possam atingir a Península Ibérica e, consequentemente, também o arquipélago da Madeira. Tal deve-se à ocorrência de tempestades de areia no deserto, que são relativamente frequentes e que, com a força do vento, são transportadas para bem longe.

“Durante estes dias está prevista a chegada de poeiras do deserto do Saara às Caraíbas. Trata-se de um evento particularmente intenso, estimando-se que a concentração de partículas no ar à superfície (PM10) em algumas ilhas das Caraíbas como Puerto Rico e Hispaniola (Rep. Dominicana e Haiti) ultrapasse os 200 μg/m3 nesta segunda-feira 22 de junho”, explica o IPMA.

Este fenómeno já se região este ano, nomeadamente no dia 22 de Fevereiro.