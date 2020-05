Plataforma Geofunchal da CMF aberta a munícipes, investidores e empresas

A Câmara Municipal do Funchal, no âmbito das suas políticas de ordenamento do território, disponibiliza, a partir de agora, informação georreferenciada do território de uma forma mais eficiente, garantindo aos munícipes o acesso directo às tecnologias de informação geográfica ao dispor da autarquia. A plataforma GeoFunchal, que acaba de ser actualizada, passa assim a estar disponível a todos os funchalenses, através do site oficial da CMF (menu Urbanismo » Geofunchal) ou através do link https://bit.ly/2XBjaQy.

A informação que se encontrava apenas acessível nos balcões da Loja do Munícipe passa, a partir de agora, “a poder ser consultada em casa, reforçando-se assim a proximidade e a transparência do município para com os seus munícipes. Passa também a ser possível aceder a um documento complexo como o PDM através de um dispositivo móvel, sem ter de se deslocar até aos serviços municipais, o que constitui também uma mais-valia tendo em conta o momento que atravessamos”, disse o vereador Bruno Martins, que tem o pelouro do Ordenamento do Território na edilidade.