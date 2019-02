PJ detém homem resgatado no incêndio na Insular de Moinhos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, deteve ontem, no Funchal, o suspeito de ter iniciado o incêndio na antiga Insular de Moinhos. Trata-se de um homem de 34 anos que está indiciado da prática do crime de incêndio que foi resgatado no decorrer do mesmo.

“Depois de lhe ter sido dada alta hospitalar, foram realizadas diligências complementares, que culminaram na sua detenção, em cumprimento de mandado emitido pelo DIAP do Funchal”, revela a PJ. Segundo a polícia, as diligências imediatamente realizadas com a colaboração PSP “permitiram a identificação do presumível autor e a recolha de relevantes elementos de prova”.

O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para eventual aplicação de medida de coacção.